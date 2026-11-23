El triunfo en la prueba celebrada en el campo El Pulté Golf, en Guatemala, supone un broche de oro para la temporada de Marín, después de que en abril pasado se proclamara la primera jugadora sudamericana en ganar el Augusta National Women's Amateur.

Gracias a su segundo triunfo consecutivo en el WALA, 'Majo', de 20 años, obtiene billete para tres 'majors' de 2027: el AIG Women’s Open, el Chevron Championship y el Amundi Evian Championship, informa en un comunicado el Royal and Ancient (R&A) de Saint Andrews, organizador del torneo junto con la Fundación Annika.

"Es increíble ganar de nuevo. Estoy contenta con la forma en que jugué. Significa que mi arduo trabajo está dando sus frutos. Me sentí extremadamente segura esta semana. Ya he jugado en cinco 'majors' y han sido grandes experiencias", comentó Marín sobre su victoria.

En segunda posición, a siete golpes de distancia, quedó la también colombiana María Errichetto y tercera fue la mexicana Regina Roldán.

Marín, nacida en León (México), aunque creció en Cali, llegó a Guatemala como séptima del 'ranking' mundial amateur.

Es el tercer título de una colombiana en el WALA, puesto que la primera edición se la adjudicó Valery Plata.

La próxima edición del Campeonato Amateur de América Latina será en República Dominicana.