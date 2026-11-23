"Con su retiro, Prisca Awiti cierra una etapa como atleta de alto rendimiento, pero deja un legado que trasciende las medallas: abrió camino para nuevas generaciones y demostró que México puede alcanzar la excelencia en disciplinas que buscan consolidarse en el escenario olímpico", escribió la Conade en su comunicado.

Awiti hizo historia al ganar para México la primera medalla olímpica en judo.

La consiguió en París 2024 en la final de los 63 kilogramos tras caer ante la eslovena Andreja Leski en el combate por la presea de oro.

A través de una cadena de televisión estadounidense, la judoca señaló lo complicado que fue tomar esta decisión.

"He decidido retirarme del deporte de alto rendimiento. Fue una decisión que llevo pensando mucho tiempo, es algo muy personal, después de París fue difícil encontrar la motivación para lograr esa medalla de oro que me faltó", dijo Awiti.

Según la deportista de 30 años, la obtención de aquella medalla de plata fue lo que desencadenó esta determinación.

"Desde antes de París tuve en mente que ese iba a ser mi último ciclo. Nunca me imaginé el bum que hizo mi medalla; luego me perdí un poco en ese ambiente y sentí que el deporte lo hacía por los demás y por obligación y como atleta de alto rendimiento es difícil seguir cuando no lo haces por ti mismo, cuando no tienes ya ese fuego en tu corazón", agregó.

Ante la falta de motivación, Awiti prefirió dejar el deporte.

"Como persona, en estos dos años me sentía en algo que ya no quería. No se trata de algo de un día, poco a poco me di cuenta en los entrenamientos de que ya no era feliz", puntualizó la nacida en Londres, de madre mexicana y padre keniano.

Además de París, Awiti también compitió en Tokio 2020.

En 2021 y 2023 obtuvo medallas de plata en el Campeonato Panamericano de Judo y en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 conquistó el bronce.