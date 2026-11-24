El murciano saltará a la pista de entrenamiento del BolognaFiere al mediodía, según pudo saber EFE, en una sesión que compartirá con Pedro Martínez y Marcel Granollers.

La jornada de trabajo de la selección española, dirigida por el capitán, David Ferrer, se completará con el entrenamiento de Dani Mérida y Rafa Jódar.

España debutará este jueves 26 de noviembre en la Fase Final de la Copa Davis frente a Austria, con el objetivo de alcanzar las semifinales y volver a luchar por el título, que no conquista desde 2019.

Los austríacos se enfrentarán a España por sexta vez en la historia de la Copa Davis y cuentan con un balance favorable de 3-2 en los enfrentamientos previos.

La selección española llega a la cita después de alcanzar la final en la pasada edición, en la que cayó ante Italia, y con el objetivo de volver a pelear por un trofeo que no levanta desde 2019.

Quien gane se enfrentará el próximo sábado en la semifinal ante el vencedor del partido entre Gran Bretaña y Alemania.