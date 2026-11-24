Bernal, quien llegó al equipo en 2018, se convirtió en el primer ganador del Tour de Francia de su país en 2019 y sumó el título del Giro de Italia en 2021. Desde que regresó tras una grave caída durante un entrenamiento en 2022, ha reconstruido su carrera al más alto nivel, compitiendo tanto en el Giro de Italia como en el Tour de Francia en 2026.

"Este equipo ha sido mi casa desde 2018 y me ha apoyado tanto en los mejores como en los peores momentos de mi carrera. Tras un descanso para recargar energías, regreso con la mente despejada y con muchas ganas de construir el futuro junto al equipo", ha señalado Bernal.

A pesar de las dificultades superadas, Bernal considera que aún tiene mucho que ofrecer al equipo y al ciclismo.

"Sé de lo que soy capaz y sigo creyendo que tengo mucho que ofrecer. Quiero disfrutar de las carreras y ayudar a este grupo a lograr algo especial en las próximas temporadas", añadió.

Por su parte, Geraint Thomas, director del equipo, celebró la continuidad de un corredor que considera muy importante.

"Egan es una pieza fundamental de este equipo. Su recuperación y sus logros desde entonces son increíbles. Es un campeón en toda regla. Los corredores más jóvenes lo admiran y pueden aprender mucho de su determinación y de su forma de ser, tanto dentro como fuera de la moto. Todo el equipo está muy contento de que se quede". comentó el técnico británico, ganador del Tour 2018.