A las órdenes del capitán, David Ferrer, la 'Armada' española se entrenó en dos sesiones, primero Marcel Granollers y Pedro Martínez y posteriormente Rafa Jódar y Daniel Mérida.

A la espera de que se una el murciano a los entrenamientos, tras llegar a la capital de Emilia-Romaña el pasado lunes, los jugadores calentaron y pelotearon junto a Marc López, quien será el nuevo capitán de la selección a partir del 1 de enero de 2027, en una de las pistas de entrenamiento del BolognaFiere de Bolonia.

El equipo español debutará el jueves 26 de noviembre frente a la selección austriaca, capitaneada por Jurgen Melzer.

Los austriacos se enfrentarán a España por sexta vez en la historia de la Copa Davis y cuentan con un balance favorable de 3-2 en los enfrentamientos previos.

La selección española llega a la cita después de alcanzar la final en la pasada edición, en la que cayó ante Italia, y con el objetivo de volver a pelear por un trofeo que no levanta desde 2019.