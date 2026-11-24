El conjunto dirigido por Cristian Chivu afronta la cita después de encadenar dos victorias en la competición, frente al Shakhtar Donetsk (1-0) y al Feyenoord (0-3).

El conjunto italiano suma seis puntos y ocupa la decimoquinta posición, mientras que el Stuttgart, con siete, es decimocuarto.

El equipo alemán, entrenado por Sebastian Hoeneß, comenzó su recorrido europeo con dos triunfos contundentes: un 3-1 ante el Viking, con un triplete de Demirovic, y un 0-3 frente al Slovan Bratislava.

Aunque en las dos últimas jornadas solo consiguió un punto, tras empatar 1-1 con el Atlético de Madrid y perder 2-0 en su visita al Galatasaray.

Aunque nunca se enfrentaron en competición oficial, Inter y Stuttgart acumulan cuatro encuentros amistosos, con un balance de dos victorias para cada equipo.

El primer enfrentamiento se produjo el 14 de agosto de 1982 en Stuttgart y terminó con triunfo del equipo italiano por 1-2.

Juary adelantó al Inter y, tras el empate de Six, Hans-Peter Müller, que acababa de incorporarse al conjunto milanés procedente precisamente del club alemán, estableció el resultado definitivo.

El Stuttgart se tomó la revancha en los dos siguientes compromisos. En 1991 venció por 2-1 y, un año después, firmó una contundente victoria por 0-5 en Monza, con un doblete de Buchwald y tantos de Gaudino, Knup y Walter.

El último precedente data del 29 de julio de 2003, cuando el Inter se impuso por 2-0 en Bolzano. Obafemi Martins abrió el marcador en el minuto 4 y Christian Vieri sentenció el encuentro desde el punto de penalti en el tramo final.

Uno de los protagonistas del encuentro será el futbolista 'neroazzurro' Benjamin Pavard, que se medirá al equipo en el que militó durante tres temporadas, entre 2016 y 2019.

El defensa francés disputó 88 partidos y marcó dos goles con la camiseta del Stuttgart antes de continuar su carrera en otros clubes europeos.

Además de Pavard, otros cuatro futbolistas defendieron en el pasado los colores de ambos equipos: Jürgen Klinsmann, Hansi Müller, Matthias Sammer y Zdravko Kuzmanovic.

Klinsmann llegó al Inter en 1989 después de cinco temporadas en Stuttgart, y fue uno de los integrantes del histórico tridente alemán junto a Lothar Matthäus y Andreas Brehme, participando en la conquista de la Supercopa italiana de 1989 y la Copa de la UEFA de 1990-1991.

Hansi Müller, por su parte, llegó a Milán en 1982 procedente del Stuttgart, donde había jugado desde 1975. En sus dos temporadas como interista sumó 68 partidos y 13 tantos en todas las competiciones.

Más breve fue el paso de Matthias Sammer por el fútbol italiano. Fichado en 1992, permaneció en el Inter hasta diciembre de ese año, y posteriormente regresó a Alemania para lograr algunos de los mayores éxitos de su carrera, entre ellos la Liga de Campeones con el Borussia Dortmund y el Balón de Oro de 1996.

El último de los futbolistas que compartieron ambos vestuarios es el serbio Zdravko Kuzmanovic, incorporado al Inter en enero de 2013 desde el Stuttgart.

Permaneció en el conjunto italiano hasta 2015, periodo en el que disputó 55 partidos y marcó un gol.