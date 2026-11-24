En un comunicado, la FSF acogió con "profunda satisfacción" el falló del TAS y destacó que, "lejos de consagrar la preeminencia de una parte sobre otra, esta decisión afirma, ante todo, el triunfo de la equidad deportiva y recuerda un principio fundamental: la verdad de un encuentro se establece exclusivamente sobre el terreno de juego, al amparo del derecho deportivo".

Pese a la celebración, Fall mantuvo un tono conciliador. "Quiero reafirmar con firmeza los lazos de fraternidad que nos unen a la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) y al pueblo marroquí", afirmó.

"El fútbol senegalés mira ahora decididamente hacia el futuro, con confianza y entusiasmo, en una África unida en torno a los valores del deporte", concluyó.

La FSF acompañó su comunicado en las redes sociales con una imagen de sus jugadores celebrando su victoria en el campo tras la final de la CAN, con las palabras "Una y otra vez. Campeones de África".

El TAS dio este martes la razón a Senegal en respuesta al recurso presentado el pasado 25 de marzo por la FSF contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de anular la victoria de la selección senegalesa en la final de la CAN disputada el pasado 18 de enero en Rabat y declarar campeona a Maruecos.

Tras la audiencia celebrada a puerta cerrada en la sede del TAS en Lausana (Suiza) el 8 de octubre, el panel de árbitros del caso se pronunció así sobre el recurso de Senegal, al considerar que "el árbitro no incurrió en ningún error de derecho" y destacar que el seleccionador de Senegal y varios jugadores ya fueron sancionados por la CAF tras la apertura de expedientes disciplinarios independientes.

Dakar reclamaba que se anulara la decisión en segunda instancia de la CAF de proclamar ganadora a Marruecos por 3-0 en la final y que se declarara de nuevo campeona a Senegal, ya que ganó 0-1 en la prórroga.

Durante la polémica final, un penalti señalado a favor de los marroquíes en el tiempo añadido, antes de la prórroga, generó la protesta de la selección senegalesa y todos sus futbolistas -menos su principal estrella y capitán, el delantero Sadio Mané- se marcharon al vestuario.

Tras unos minutos de incertidumbre, los senegaleses regresaron al campo y se reanudó el partido, el jugador del Real Madrid Brahim Díaz falló el penalti y el encuentro se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye marcó el gol del triunfo de Senegal, por lo que sus jugadores recibieron ese día el trofeo, que aún conserva la FSF.

Marruecos recurrió ante el Comité de Disciplina de la CAF, que desestimó la queja, pero el de Apelación sí la aceptó, por lo que el 17 de marzo la victoria senegalesa fue anulada y los marroquíes fueron declarados vencedores del partido por 3-0 y campeones africanos.