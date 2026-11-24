"Los órganos internos del club no funcionan conforme a lo previsto en sus estatutos, que están desactualizados. Esta situación perpetúa la parálisis e impide cualquier renovación de su gestión y gobernanza", señaló el Ministerio Público en su demanda.

El equipo dirigido por el técnico Clarence Seedorf se sitúa en los puestos de descenso a la segunda división y tendrá la oportunidad de acercarse a la salvación este miércoles, cuando se enfrente al Atlético Mineiro por la 36.ª jornada del Brasileirão.

En el ámbito judicial, la pasada semana el club paulista presentó una solicitud de tutela cautelar para intentar mediar en las negociaciones con los adeudados, un procedimiento que suele preceder a un eventual concurso de acreedores.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la crítica situación de la entidad no se debe a "cuestiones puramente financieras", sino a "problemas mucho más profundos, que constituyen la verdadera causa de la crisis".

De esta manera, el organismo judicial no apoya la mediación, un "intento de aplazar el pago de las deudas", sino la intervención de la Justicia ante "los verdaderos responsables de las numerosas irregularidades" que llevaron a una deuda 2.800 millones de reales (cerca de 480 millones de dólares / casi 440 millones de euros).

En su solicitud, los fiscales piden a la Justicia civil del estado la destitución del presidente Osmar Stabile y el vicepresidente Armando Mendonça y que se constituya una comisión interventora por un periodo mínimo de tres meses.

"La omisión de los órganos de control fomenta y ampara numerosas prácticas ilícitas y contratos perjudiciales para el club", insiste en su relato la Fiscalía, que ve inviable cualquier solución interna y denuncia que "un grupo de personas se ha repartido el control de la entidad impidiendo una renovación adecuada".

Tras la solicitud, compete al juez instructor tomar una decisión que podría llevar al nombramiento de una comisión de técnicos que gestionen el club en el plazo establecido por la Justicia.

Todo esto a apenas cuatro días de las elecciones para la junta directiva de Corinthians, que están marcadas para el próximo sábado.