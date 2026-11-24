La decisión del TAS "nos llena de alegría", dijo el delantero en la red social Instagram, al "dar las gracias a todo el pueblo senegalés, tanto en el país como en la diáspora" y destacar que esta victoria es suya también.

"Nos habéis apoyado desde el primer partido hasta esta decisión. Vuestra confianza nos ha dado fuerzas en los momentos más difíciles", subrayó.

"Gracias a mis compañeros de equipo. Soy consciente de los esfuerzos y los sacrificios que cada uno ha hecho por esta segunda estrella. Estoy orgulloso de haber vivido esta aventura a vuestro lado. Gracias también a todo el cuerpo técnico y a quienes han acompañado a los Leones (de Teranga, apodo de la selección)", afirmó.

Mané también envió un "mensaje de respeto y ánimo al pueblo marroquí y a los jugadores de Marruecos".

"Han hecho un gran recorrido y pueden estar orgullosos. Les deseo lo mejor para el futuro. Senegal y Marruecos son dos pueblos hermanos. Que la pasión por el fútbol siga uniéndonos", señaló.

El TAS dio este martes la razón a la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) en el recurso que ésta presentó el pasado 25 de marzo contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de anular la victoria senegalesa en la final de la CAN disputada el pasado 18 de enero en Rabat y declarar campeona a Maruecos.

Después de que Senegal ganara 0-1 en la prórroga, Marruecos recurrió ante el Comité de Disciplina de la CAF, que desestimó la queja en primera instancia, pero el de Apelación sí la aceptó, por lo que el 17 de marzo la victoria senegalesa fue anulada y los marroquíes fueron declarados vencedores del partido por 3-0 y campeones africanos, una decisión revertida finalmente este martes.

Durante la polémica final, un penalti señalado a favor de los marroquíes en el tiempo añadido, antes de la prórroga, generó la protesta de la selección senegalesa y todos sus futbolistas, menos Mané, se marcharon al vestuario.

Tras unos minutos de incertidumbre, los senegaleses regresaron al campo y se reanudó el partido, el jugador del Real Madrid Brahim Díaz falló el penalti y el encuentro se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye marcó el gol del triunfo de Senegal, por lo que sus jugadores recibieron ese día el trofeo, que aún conserva la FSF.