Buenos Aires. Seis años después de la muerte de Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre de 2020, crece la expectativa por conocer la sentencia de un juicio histórico, prevista para el 22 de diciembre y que determinará si seis profesionales de la salud procesados tuvieron responsabilidad en el fallecimiento del astro argentino del fútbol. Por Florencia Pessarini

Bolonia (Italia). El enfrentamiento de cuartos de final entre los equipos de la República Checa y Canadá abre este martes la fase final de la Copa Davis de tenis, que se juega en Bolonia (Italia) hasta el 29 de diciembre y en la que Italia y España parten como grandes favoritas. Por Carlos Expósito.

- São Paulo.- El técnico del Palmeiras, Abel Ferreira (47 años, Penafiel, Portugal), buscará ampliar su condición de entrenador más victorioso de la historia del club brasileño cuando se mida este sábado al Estudiantes en la final de la Copa Libertadores. (Texto) (Foto)

- Buenos Aires. Alexander Medina llevó al Estudiantes de La Plata hasta la final de la que podría ser la quinta Copa Libertadores para el equipo argentino, que con una actitud admirable ha suplido los altibajos de su juego, fiel a la personalidad y el liderazgo de su entrenador, el 'Cacique' surgido del fútbol uruguayo.

- Abu Dabi Desert Challenge, última prueba de los Mundiales de rally-raid (hasta 27).

- NBA: Orlando Magic-Detroit Pistons (00:00 GMT del miércoles), ashington Wizards-Boston Celtics (01:00) y Denver Nuggets-Dallas Mavericks (03:00).

- Liga de Campeones. 5ª jornada (FOTO). Crónicas de los partidos Bodo/Glimt-LASK y Galatasaray-Aston Villa (17:45 GMT) y Real Madrid-PSV (VÍDEO), Manchester City-Nápoles, Arsenal-Borussia Dortmund, Feyenoord-Oporto, Leipzig-Lens, Slovan Bratislava-Betis (VÍDEO) y Como-AEK Atenas (20:00).

. Previas de los partidos Slavia Praga-Villarreal, Sabah-Barcelona y Atlético de Madrid-Viking.

- Mundial sub-17, en Catar (hasta 13): Costa Rica-Irlanda y Venezuela-Rumanía (12.30 GMT), México-Camerún (13.30), EEUU-Chile (14.30), Brasil-Tanzania (15.00), Honduras-Colombia (15.30).

- El miércoles 25 de noviembre se cumplen seis años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, a un mes de que la Justicia argentina emita una sentencia sobre su muerte. (TEXTO) (FOTO)

- Serie Previa de la final de la Copa Libertadores, que se juega el sábado en el Estadio Centenario de Montevideo entre el Palmeiras brasileño y el Estudiantes La Plata argentino:

. Abel Ferreira, el técnico de "cabeza fría" que ha llevado a Palmeiras a su época dorada. (FOTO)

. Medina, 'el Cacique' que guía a Estudiantes a su quinta Libertadores. (FOTO)

- Fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia) (hasta 29). Cuartos de final. Desde las 15.00 GMT: Rep. Checa-Canadá. Información de Carlos Expósito. (FOTO)

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Redacción EFE Deportes

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