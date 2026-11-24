"Con gran tristeza anunciamos que Jeanine Irina Grasmeijer falleció el 16 de noviembre de 2026, a la edad de 33 años. Era una mujer cariñosa, alegre, emprendedora y fuerte. Ningún reto era demasiado grande para ella, y cuando se proponía una meta, la perseguía con determinación", anunció su familia en redes sociales.

La familia de la apneísta también reveló que el funeral se celebrará este miércoles 25 de noviembre, "tras la ceremonia de despedida, nos reuniremos en la cafetería para compartir el dolor y los recuerdos. Ven tal como eres; el color es bienvenido".

Grasmeijer alcanzó un primer récord mundial en modalidad FIM en 2013 tras alcanzar una profundidad de 90 metros en apnea, un título que volvió a conseguir tres años después completando la inmersión de 92 metros en 3 minutos y 46 segundos.