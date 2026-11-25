El conjunto dirigido por Cristian Chivu comenzó con dificultades ante la presión del Stuttgart, que avisó en los primeros minutos. Poco a poco carburó y se acercó al área rival con la dupla Marcus Thuram y Pio Esposito, y con el argentino, líder del equipo, en el banquillo tras volver a jugar el domingo después de sufrir una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo.

Los locales buscaron, insistentes, un primer gol que no llegó durante los primeros cuarenta y cinco minutos debido a la eficacia defensiva de los alemanes, que neutralizaron al Inter, sobre todo en los últimos metros.

En el minuto 40, Alessandro Bastoni tuvo que abandonar el terreno de juego por unas molestias musculares en la pierna izquierda. Federico Dimarco entró en su lugar para cubrir la baja del central italiano.

Antes del paso por vestuarios, el conjunto milanés intensificó su presión y rozó el gol en dos ocasiones consecutivas. Primero, Thuram aprovechó un error defensivo para quedarse cerca de Seimen, pero su disparo se marchó fuera. Poco después, Barella recibió un pase de Pio Esposito y estrelló el balón en el poste.

La segunda mitad comenzó con el Stuttgart dispuesto a buscar el gol. Nikolas Nartey avisó en el minuto 46 con un disparo desde la frontal que se marchó ligeramente por encima del larguero, y el Inter respondió a balón parado, con una falta de Dimarco que el guardameta despejó cuando Akanji esperaba para rematar.

El Inter encontró entonces la oportunidad de adelantarse después de que Vagnoman desviara con el brazo un centro de Dimarco. El árbitro, tras revisar la acción en el monitor a instancias del VAR, señaló penalti. Sucic asumió la responsabilidad desde los once metros en el minuto 57 y no falló.

El equipo 'neroazzurri' buscó ampliar la ventaja. Lo hizo posible a través de Lautaro Martínez, que, tras su lesión en el muslo izquierdo a medidados de octubre, tiene, de nuevo, hambre de gol. Jugó doce minutos el pasado domingo ante el Atalanta, y hoy solo le valieron cinco para hacer lo que mejor se le da. Meter goles.

En el minuto 74, Dimarco puso un centro al área, Pio Esposito dejó pasar el balón con un inteligente movimiento y Lautaro apareció para conectar un disparo con la derecha que superó a Seimen y estableció el 2-0. Fue el tercer tanto del argentino en la Liga de Campeones esta temporada y el séptimo en el curso.

El Inter supo gestionar el tramo final para cerrar una victoria importante, con la que empieza a compensar las dos derrotas encajadas en las primeras jornadas de la Liga de Campeones. Los de Chivu encadenan ahora tres triunfos consecutivos.

2 – Inter: Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (Dimarco, m.41); Spence, Barella (Stankovic, m.86), Sucic, Mkhitaryan (Jones, m.69), Carlos Augusto; P. Esposito (Diouf, m.86), Thuram (Lautaro Martínez, m.69).

0 – Stuttgart: Saimen; Jeltsch (Jaquez, m.71), Chabot, Hendriks; Vagnoman (Leweling, m.63), Nartey (Stiller, m.71), Spalt, Mittelstadt; El Khannouss (Tiago Tomás, m.84), Demirovic, Fuhrich (Undav, m.64).

Goles: 1-0, m.57: Sucic, de penalti. 2-0, m.74: Lautaro Martínez.

Árbitro: François Letexier (Francia). Mostró tarjeta amarilla a Thuram (m.13) y Akanji (m.78) por parte del Inter, y a Jeltsch (m.48) por parte del Stuttgart.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia).