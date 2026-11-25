"Obviamente, estoy cuidando mi cuerpo, tanto física como mentalmente. Como he dicho, estoy tratando los problemas físicos que tuve", aseveró en rueda de prensa junto al equipo de España, horas después de saltar a la pista por primera vez desde el domingo, cuando conquistó las Finales ATP en Turín contra el alemán Alexander Zverev, número uno.

"Han sido unos días bastante buenos. Todavía estoy recuperándome y sigo haciendo algunos ejercicios para fortalecer esa zona y evitar que aparezca cualquier dolor o problema en los próximos días. Así que ya veremos", agregó, sobre sus molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda.

El murciano, que se prevé que juegue esta semana la Copa Davis por primera vez desde los cuartos de final de 2024, tras ausentarse la edición pasada, subrayó que tuvo "mucho descanso" y que se sintió bien.

"Tengo confianza plena en cada miembro del equipo. Emocionalmente es duro, porque también vives todo desde fuera, viendo cada partido. Así que ahora mismo estoy preparado para afrontar esta semana y, evidentemente, tengo mucha confianza", recalcó.

El tenista, que formó parte del equipo español júnior de Copa Davis que derrotó a Francia para proclamarse campeón en 2018, reiteró que cada día de este torneo "es diferente, en todos los sentidos".

"Exigirte jugar todas las semanas es algo que, tarde o temprano, acaba pasándote factura. Así que… bueno, creo que las cosas son como son. Creo que tenemos que aprender de estas experiencias. A lo largo de tu carrera tienes que cometer errores para aprender de ellos y después mejorar, reorganizando un poco todo: los torneos, los entrenamientos, los días de descanso…", reflexionó.

"Y el descanso… Creo que eso es realmente importante. Así que, a partir de ahora, aprenderé y evolucionaré. Haré las cosas de otra manera y creo que todo el mundo debería hacerlo así", concluyó.

España, ganadora en seis ocasiones, debutará este jueves en la Fase Final de la Copa Davis frente a Austria, con el objetivo de alcanzar las semifinales y volver a luchar por el título, que no conquista desde 2019.