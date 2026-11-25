El murciano compartió pista de entrenamiento con Marcel Granollers, con quien podría formar dobles en caso de que la selección llegue al tercer partido de los cuartos de final que disputa España contra Austria el jueves.

Durante la sesión, que se prolongó durante unas dos horas, el español, con protección en su rodilla y en el muslo izquierdo, peloteó y trabajó de cara a jugar dobles.

El de El Palmar se incorporó a la concentración el pasado lunes y descansó el martes, después de haber disputado la semana pasada cinco partidos en la conocida como Copa de Maestros, en la que sufrió, además, molestias en el isquiotibial de su pierna izquierda en el duelo contra el ruso Daniil Medvedev.

Alcaraz conquistó el torneo, por primera vez en su carrera, tras vencer en la final al alemán Alexander Zverev, número uno.

España debutará este jueves en la Fase Final de la Copa Davis frente a Austria, con el objetivo de alcanzar las semifinales y volver a luchar por el título, que no conquista desde 2019.

Los austríacos se enfrentarán a España por sexta vez en la historia de la Copa Davis y cuentan con un balance favorable de 3-2 en los enfrentamientos previos.

La selección española llega a la cita después de alcanzar la final en la pasada edición, en la que cayó ante Italia, y con el objetivo de volver a pelear por un trofeo que no levanta desde 2019.

Quien gane se enfrentará el próximo sábado en la semifinal ante el vencedor del partido entre Gran Bretaña y Alemania.