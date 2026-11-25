Con estos dos triunfos de Tomas Machac y Jiri Lehecka, el equipo centroeuropeo selló su plaza a semifinales contra Canadá antes del dobles, que no se disputó.

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República Checa, doble ganadora del torneo (2013 y 2014), se enfrentará en semifinales a Italia, vigente triple campeona, o a Corea del Sur, la invitada sorpresa de esta Final 8.

Machac (59º del ránking ATP) aportó el primer punto para Chequia al derrotar a Liam Draxl (154º) por 6-2, 3-6 y 6-2.

A continuación fue el turno de los número uno de cada equipo: Jiri Lehecka (14º) por el lado checo, Félix Auger-Aliassime (17º) por el canadiense, para el segundo individual, que cumplió con todas las expectativas.

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En un partido intenso y de gran nivel, el ex #4 mundial, Auger-Aliassime, llevó la iniciativa en el primer set, en el que dispuso de nueve bolas de break frente a tres de Lehecka.

Ninguno de los dos jugadores logró convertir ni una sola, y Lehecka se hizo con el control en el tie-break, que ganó encadenando un ace y un servicio ganador en los dos últimos puntos.

Lanzado, el checo, extremadamente sólido, le arrebató en el segundo set el primer juego de saque al canadiense para adelantarse 3-0, y luego dispuso de varias bolas de doble break, antes de enviar a su equipo a semifinales imponiéndose por 7-6 (7/4) y 6-3.