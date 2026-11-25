Así lo indicaron, en declaraciones a EFE, la campeona olímpica, del mundo y de Europa de marcha, María Pérez, y el abanderado de España en París 2024, Marcus Cooper, también campeón olímpico, mundial y continental, en las jornadas previas a las elecciones generales que tendrán lugar en España el próximo domingo, 29 de noviembre.

"Pediría que se siga apoyando el deporte. Creo que el deporte no sólo es una vía saludable, sino muy necesaria en los momentos que tenemos. Tenemos el índice más alto en obesidad infantil, tenemos uno de los índices más altos en suicidio, en estrés, en todo eso, y el deporte contribuye a que el ser humano se encuentre mejor consigo mismo. Creo que es una de las vías", dijo la atleta de Granada (sur).

Pérez sostuvo que "no sólo hay que apoyar a la élite, a la que hay que apoyar, porque todos queremos triunfar en los Juegos Olímpicos y superar las medallas de Barcelona 92", sino "a más personas". "A las personas mayores, para que tengan un envejecimiento mucho mejor y a todas esas personas que necesitan ayuda, que a veces no la piden, pero que a través del deporte tienen esa vía de escape".

"Lo que pediría a cualquier gobierno es que vea el deporte como algo de interés general para el bien. Sobre todo esos valores que da el deporte, por el bien de la salud en general, física, mental, fomentar mucho más el ejercicio, desde todas las maneras posibles para hacer una sociedad más sana. No tanto de cara interna, al resto de la sociedad entre nosotros, sino también de cara al exterior. Da muy buena imagen tener un deporte fuerte en un país", apuntó a su vez Marcus Cooper.

ADESP, que agrupa a las federaciones reconocidas por el Consejo Superior de Deportes (CSD, máxima entidad del deporte en España), envió sus propuestas a todos los partidos parlamentarios, centradas en tres aspectos, políticas públicas, régimen jurídico y financiación y por primera vez en una campaña se reunió con varios -el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el principal de la oposición, Partido Popular (PP, derecha)-, en los que encontró "gran receptividad", según dijo a EFE su presidente, José Hidalgo.

"El nuevo Gobierno tiene que terminar de asentar un modelo de financiación estable para el deporte federado e incrementar en torno al 40 %, para dar estabilidad a todo el ciclo y conocer y planificar las subvenciones del Consejo", explicó Hidalgo.

Sus aspiraciones incluyen el seguro deportivo, una ley de patrocinio para que las federaciones generen recursos, como en países de nuestro entorno con medidas fiscales, y que se termine de regular el artículo sexto de la ley del juego 'online', que no establece el reparto para las federaciones.

"Si se va a hacer una modificación de los derechos audiovisuales, que se tenga en cuenta una parte para poder financiar esos derechos de las federaciones y en lo que coincidimos todo el sector es en una bajada del IVA en las cuestiones relativas al deporte".

ADESP pide que se tenga en cuenta el peso del deporte, "una industria que es turismo y se puede ligar perfectamente al turismo deportivo, que tiene que ver con el bienestar físico y psicológico de las personas y es capaz de generar economía".

"Que tenga un ministerio, aunque sea sin cartera, como en Italia, sin generar estructura ministerial, pero que se siente en el Consejo de Ministros, para poder dar al deporte la transversalidad que se merece", reclamó Hidalgo, para quien España "puede estar ante una segunda revolución al nivel de Barcelona 92, que no debemos dejar pasar".

Actualmente, el deporte en España está incluido en la cartera ministerial de Educación, Formación Profesional y Deportes, que lidera Milagros Tolón. El citado CSD tiene la categoría de una Secretaría de Estado.

Las peticiones de ADESP pasan por una sola "selección nacional que nos represente a todos como país", porque "la situación actual genera tensiones entre federaciones autonómicas y españolas y expectativas que no pueden cumplirse". "Resulta difícil de explicar en el ámbito internacional y debilita el potencial de España en la escena deportiva internacional", concluye.