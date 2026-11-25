La primera edición de un certamen profesional de beach tennis de excelente nivel se celebró en la Villa Bancaria, donde se proclamó campeón la dupla de profesores José Carlos Laranjinha (Bra) y Sergio Pineda (Par).

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El torneo fue concebido en formato cuadrangular y tuvo como escenario el Paraná Country Club de Hernandarias, con una bolsa en metálico equivalente a G. 7.000.000 para el primer puesto.

Cuadro de honor

Los campeones y duplas ubicadas en los demás puestos fueron:

Campeones: Sergio Pineda y José laranjinha;

Finalistas: Fernando Villanueva y David Iberbuden;

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Tercer lugar: Adriano Cavalheiro y Bruno Henrique;

Cuarto lugar: Rody Alonso y luis Segovia.

Estuvo al frente Court Central Beach Tennis, contando también en el equipo organizador a Sergio Pineda, padre e hijo, Javier Prieto y María Barreto del Paraná Country Club.

El torneo marca un antes y un después, por el nivel alcanzado y el entusiasmo de los participantes, así como seguidores del espectáculo, en un deporte que está creciendo mucho en esa zona del país.

El tenor internacional y festivo del evento firmó con seguridad la proximidad de la 2ª Edición de otro torneo de beach tennis, pues según los organizadores “así pidió la gente”, y a la vez hubo agradecimiento para “todos los participantes, auspiciantes y a todas las personas que apostaron en esto”.

Asimismo, Court Central felicitó “a todos los participantes de este hermoso evento de primer nivel, nunca antes visto. Estamos seguros que marcamos un antes y un después para los siguientes torneos de la zona, pues es una nueva forma de vivir y sentir el beach tennis”.