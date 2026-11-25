La directiva de la IIHF presentará la impugnación ante el Tribunal Federal Suizo al poner en duda "la independencia y la imparcialidad" de dos de los tres árbitros que formaron parte del panel del TAS al tener "posibles vínculos con Rusia", informa la federación internacional en un comunicado.

Se trata del italiano Giulio Palermo y el egipcio Ismail Selim, quienes, según algunas informaciones, estuvieron en Moscú para asistir a sendas conferencias de carácter jurídico antes de las audiencias celebradas sobre el litigio entre la IIHF y Rusia derivado de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

"Dada la importancia del fallo y sus implicaciones para el hockey sobre hielo internacional, la IIHF considera absolutamente esencial llevar el asunto ante el Tribunal Federal Suizo", sostiene en su comunicado.

El TAS dictaminó a favor de revocar la prohibición que pesaba sobre Rusia para participar en los diferentes Mundiales previstos en 2027 en categoría masculina y femenina al considerar que los motivos de seguridad alegados por la IIHF para excluir a esta selección "carecen de pruebas suficientes".

Tras conocerse el laudo, varios países participantes en las próximas competiciones mundiales, entre ellos, Finlandia, Suecia o Noruega, anunciaron que no disputarían partidos contra Rusia.

Canadá, anfitriona del Mundial júnior que comienza a finales de diciembre, comunicó que no concedería visados a los deportistas rusos.

Al tener el TAS su sede en Lausana (Suiza), sus acuerdos pueden impugnarse ante el tribunal supremo del país helvético, con sede en la misma ciudad.