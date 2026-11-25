"Después de estos dos días en la nieve me he dado cuenta de que mi pierna todavía no está bien y, sobre todo, de que me duele demasiado. Por eso he decidido poner fin a mi carrera como deportista y no volver a competir, aunque es una decisión muy difícil", explicó Brignone en un vídeo difundido por la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI).

La italiana, una de las grandes figuras del esquí alpino mundial y transalpino, dijo que le gustaría volver a colocarse una última vez en la salida de una carrera.

"Me gustaría abrir una última vez el portillón de salida para despedirme de este mundo que amo y de todos vosotros. Ya os diré dónde y cuándo. Hasta pronto", señaló.

Brignone pone fin a una carrera en la que conquistó dos veces la clasificación general de la Copa del Mundo, en 2020 y 2025, y sumó 37 victorias y 85 podios en el circuito internacional.

Su palmarés olímpico incluye cinco medallas. Logró el bronce en gigante en los Juegos de Pyeongchang 2018, la plata en esa misma disciplina y otro bronce en combinada en Pekín 2022, y dos oros, en supergigante y gigante, en los Juegos de Milán-Cortina 2026.

En los campeonatos del mundo consiguió otras cinco medallas, entre ellas los títulos de la combinada en 2023 y gigante en 2025. Este último la convirtió, con 34 años, en la campeona mundial de mayor edad en la historia del esquí alpino.

La decisión de retirarse llega después de una larga recuperación de la grave caída que sufrió en abril de 2025 durante los Campeonatos de Italia, en Alpe Lusia.

El accidente le provocó fracturas en la tibia y el peroné de la pierna izquierda, además de lesiones en los ligamentos de la rodilla.

Pese a regresar a los entrenamientos sobre la nieve y competir en los Juegos de Milán-Cortina, las molestias persistieron hasta impedirle continuar en la alta competición.