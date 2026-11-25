"La verdad que siempre representar a tu país es algo especial, son experiencias únicas y, bueno, pues a medida que el capitán siga confiando en mí...", dijo en rueda de prensa desde Bolonia, donde tiene lugar el torneo entre naciones que finaliza el domingo.

"Para mí es un orgullo poder seguir a este equipo de jugadores tan jóvenes a mí también me da mucha alegría y me sigue motivando para el futuro", declaró el jugador especializado en dobles.

El catalán formó parte tanto del equipo español que terminó como subcampeón ante Chequia en 2012 como del que conquistó la sexta Copa Davis de la historia de España en 2019. En aquella edición de 2019, ganó los tres partidos que disputó en la fase final.

España, que acumula seis títulos en esta competición, debutará este jueves en la Fase Final de la Copa Davis frente a Austria, con el objetivo de alcanzar las semifinales y volver a luchar por el título, que no conquista desde 2019.