"Es una alegría para cualquier jugador representar a su país. En mi caso, creo que es muy difícil, porque España siempre ha tenido grandes jugadores en el circuito y, también hoy en día, sigue siendo muy complicado", dijo en rueda de prensa, junto a sus compañeros, desde el BolognaFiere de la capital de Emilia-Romaña.

"Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio el capitán en Chile de debutar como número uno del equipo. No fue fácil para mí. Sentí el apoyo y el cariño de todos los integrantes del equipo. Hemos hecho un gran trabajo. Tenemos una comunicación excelente con el capitán y con todos los jugadores del equipo"; agregó.

Jódar, que enfrenta su primera Fase Final del torneo entre naciones, subrayó que confía "en todos los jugadores del equipo" y que tiene "muchas ganas" de saltar a la pista si Ferrer le da la oportunidad.

"Siento que me están apoyando mucho y, bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible en esta final de Copa Davis con Austria, con mucho respeto, evidentemente, porque si están aquí es por algo y tienen grandes jugadores, así que tenemos que mostrar nuestro mejor nivel si queremos así que dar un paso adelante", mantuvo.

"Así que estamos muy contentos de estar aquí. A partir de mañana intentaremos dar lo mejor de nosotros y estoy muy ilusionado por representar a mi país por segunda vez", concluyó.

España, que acumula seis títulos en esta competición, debutará este jueves en la Fase Final de la Copa Davis frente a Austria, con el objetivo de alcanzar las semifinales y volver a luchar por el título, que no conquista desde 2019.