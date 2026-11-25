- Montevideo. El campeón de la Copa Libertadores de 2026 que se coronará este 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo recibirá un premio directo de 25 millones de dólares, pero el total acumulado por la campaña victoriosa puede rondar los 40 millones. Por Santiago Carbone

Bolonia (Italia). Las selecciones de España y Austria se enfrentan este jueves en los cuartos de final de la Fase Final de la Copa Davis, que se disputa en Bolonia, con la primera persiguiendo un título que se le resiste desde 2019 y los segundo, en busca de dar la sorpresa y alcanzar las semifinales por primera vez desde 1990, su mejor resultado. En el otro lado del cuadro, Alemania, otras de las favoritas y que lidera Alexander Zverev, se enfrenta a la Gran Bretaña de Arthur Fery.

Redacción Deportes. El Benfica portugués, el Bournemouth inglés y el Ferencvaros turco, los tres equipos que cuentan sus partidos por victorias en la Liga Europa, persiguen este jueves el quinto triunfo frente al Viktoria Plzen checo, el Celta de Vigo español y el Celje esloveno para ampliar su pleno en el arranque del torneo continental.

Redacción Deportes. Los tres primeros clasificados de la fase liga de la Liga Conferencia, el Lugano suizo, el Panathinaikos griego y el Twente neerlandés, se enfrentan este jueves en la cuarta jornada y en busca de su cuarto triunfo ante el Jablonec checo, el Nordsjaelland danés y el Friburgo alemán.

Valencia. El abogado español Juan de Dios Crespo, que ha defendido a Senegal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), aseguró a EFE que el regreso de Marruecos al terreno de juego tras la interrupción de la final de la Copa de África fue determinante para que el tribunal restableciera el triunfo senegalés, ya que si el equipo marroquí se hubiera negado a volver el triunfo habría sido suyo por 3-0.

Buenos Aires/Panamá/Montevideo. Los enfrentamientos Argentina-Bahamas en Buenos Aires, Panamá-Puerto Rico y Uruguay-Canadá marcan el inicio de la quinta ventana del clasificatorio de FIBA Américas, en la penúltima fecha de la segunda ronda de las eliminatorias de América para la Copa Mundial de Baloncesto de 2027.

-----------------------------------------------------------

- Abu Dabi Desert Challenge, última prueba de los Mundiales de rally-raid (hasta 27).

- Mundial. Clasificación. Segunda ronda América: Uruguay-Canadá (23.10), Argentina-Bahamas (01.40 del viernes), Panamá-Puerto Rico (02.40).

- Serie Previa de la final de la Copa Libertadores, que se juega el sábado en el Estadio Centenario de Montevideo entre el Palmeiras brasileño y el Estudiantes La Plata argentino:

. El comercio en Montevideo anticipa su fiesta a la del fútbol Montevideo. Por Santiago Carbone. (FOTO)

. El cheque de 25 millones de dólares al campeón puede redondear un botín de 40 millones. Por Santiago Carbone. (FOTO)

- Liga Europa. 5ª jornada (FOTO). Crónicas de los partidos Celta-Bournemouth (16:45 GMT) y Crystal Palace-Real Sociedad (20:00). Resumen con el resto de partidos.

- Liga Conferencia. 4ª jornada. Crónica del partido Iberia Tiflis-Getafe (17:45 GMT). Resumen con el resto de partidos.

- España. Presentación de la 14ª jornada de LaLiga EA Sports.

- Entrevista con el abogado español Juan de Dios Crespo, que defendió a Senegal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en su conflicto con Marruecos por la final de la Copa de África.

- Comienza la temporada 2026/27 del DP World Tour con el Campeonato de la PGA australiana, en The Lakers GC, Sídney (hasta 29).

- Ruedas de prensa del Gran Premio de Valencia, 22ª y última prueba de los Mundiales de velocidad, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. (FOTO) (INFOGRAFÍA)

- Fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia) (hasta 29). Cuartos de final. Desde las 09.00 GMT: Reino Unido-Alemania. No antes de las 16:00: Austria-España. Información de Carlos Expósito. (FOTO)

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

Av. de Burgos, 8B. 28036 Madrid. España