El ajedrez paraguayo tendrá una presencia guaireña en su máxima cita individual. Martín Aguilar Petersen, de apenas 12 años, consiguió su clasificación al Torneo Mayor Paraguayo, un hecho histórico para el ajedrez de Villarrica, que por primera vez contará con un representante en esta competencia.

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El joven ajedrecista obtuvo su lugar tras alcanzar 4,5 puntos en el Torneo de Candidatura, disputado en nueve rondas y con la participación de 42 jugadores. La competencia otorgó 13 plazas para el Mayor, al que Aguilar Petersen accedió con el 50% de los puntos en juego.

Con un Elo FIDE de 1781, Martín viene demostrando condiciones para competir frente a jugadores de mayor experiencia y trayectoria en el ámbito nacional. Su clasificación representa un nuevo paso en su crecimiento deportivo y lo coloca ante el desafío de medirse con referentes de la élite del ajedrez paraguayo.

La nómina de clasificados es encabezada por el Maestro Nacional Rodrigo del Puerto, del Deportivo Sajonia, quien sumó siete puntos. También consiguieron sus respectivos lugares el Maestro FIDE Rubén D. Zacarías, Abel Alejandro Agüero, Rodrigo Catriel Aquino, Erick Benjamín Ayala, Raúl Iván Benítez, Enrique Allo, Facundo Javier Navarro, Ezequiel Acevedo, David Daniel Bogado, Renato Franco Franchi, Martín Aguilar y Ana Paula Ramírez.

El Torneo Mayor también contará con la presencia de los grandes maestros Neuris Delgado, con 2493 puntos de Elo FIDE, y José Cubas, con 2399, quienes tienen participación directa por su título internacional.

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La competencia comenzará oficialmente el 11 de diciembre y se extenderá hasta el 19, con una partida por jornada. Los resultados y detalles del certamen estarán disponibles en la plataforma Chess-Results Paraguay.

Para el ajedrez guaireño, la clasificación de Aguilar Petersen significa un acontecimiento especial. Con 12 años, el joven tendrá la oportunidad de compartir tablero con destacados exponentes nacionales y sumar una experiencia importante en su formación dentro del deporte ciencia.