El certamen reúne a representantes de distintos países de Sudamérica en las categorías de Caballeros y Damas, bajo el formato match play, con enfrentamientos en las modalidades de foursomes e individuales.

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El equipo paraguayo está integrado por diez golfistas. En Caballeros compiten Benjamín Fernández, Franco Fernández, Erich Fortlage, James Yoon y Lucas Martínez, con Dorian Delmás como capitán.

En Damas, la representación nacional está conformada por Victoria Livieres, Inés Jaime, Sol Mendoza, Sofía Mendoza y Helena Oviedo, bajo la capitanía de Jazmín Cataldo.

La competencia se extenderá hasta el sábado 28 de noviembre y tendrá como escenario al Lima Golf Club, que recibe por octava ocasión este campeonato sudamericano.

En la edición anterior, disputada en Ecuador en 2025, Colombia se consagró campeona en Caballeros, mientras que Perú obtuvo el título en Damas.

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Los resultados y marcadores del torneo pueden seguirse a través de los canales oficiales de la Federación Sudamericana de Golf.