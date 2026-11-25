Redacción deportes. El PSG, vigente campeón, recibe al Roma, el Sabah al Barcelona y el Lille al Bayern Múnich en los partidos más destacados de un miércoles en el que también se juegan los duelos de la quinta jornada de la Liga de Campeones Slavia Praga-Villarreal, Inter-Stuttgart, Atlético de Madrid-Viking, Sporting Lisboa-Manchester United, Brujas-Liverpool y Shakthar-Fenerbahçe.

Bolonia (Italia). Las selecciones de Italia y Corea del Sur se enfrentan este miércoles en cuartos de final de la Copa Davis que se disputa en Bolonia (Italia) en una eliminatoria en la que el país anfitrión intentará no echar de menos a su gran estrella, Jannik Sinner, que estará varios meses de baja tras ser operado de una rodilla. Por Carlos Expósito

São Paulo. El Palmeiras, que disputará la final de la Copa Libertadores contra Estudiantes de La Plata este sábado en Montevideo, tiene ocho extranjeros en su plantilla, de los cuales cinco son titulares habituales, entre ellos varios internacionales de las selecciones de Argentina, Colombia, Paraguay y Uruguay.

- Buenos Aires. Fernando Muslera y Thiago Palacios lideran el talento uruguayo en el Estudiantes de La Plata, el club argentino que tendrá a seis extranjeros en su plantilla este sábado para disputar la Copa Libertadores ante el brasileño Palmeiras.

- Abu Dabi Desert Challenge, última prueba de los Mundiales de rally-raid (hasta 27).

- NBA (-1 GMT): Philadelphia 76ers-Miami Heat (23:00), Charlotte Hornets-Chicago Bulls (01:00), New York Knicks-Cleveland Cavaliers y Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves (01:30), Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers y Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets (02:00), Houston Rockets-Phoenix Suns (02:30) y Golden State Warriors-Sacramento Kings y Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs (04:00)

- Mundial 2027. Segunda ronda de eliminatorias de Amércia. Previas de los partidos Uruguay-Canadá y Panamá-Puerto Rico.

- Euroliga. 14ª jornada: Kosner Baskonia-Anadolu Efes y Real Madrid-Zalgiris Kaunas.

- Liga de Campeones. 5ª jornada (FOTO): Slavia Praga-Villarreal y Sabah-Barcelona (17:45), PSG-Roma, Inter-Stuttgart, Atlético de Madrid-Viking, Sporting Lisboa-Manchester United, Brujas-Liverpool, Lille-Bayern Múnich y Shakthar-Fenerbahçe (20:00).

- Mundial sub-17, en Catar (hasta 13)(-1 GMT): Ecuador-Corea del Sur y Uruguay-Francia (14.30), Panamá-Egipto (15.30) y Dinamarca-Argentina.

- Argentina. Finalizan los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol con el partido entre Boca Juniors-Independiente Rivadavia de Mendoza

- México. Ida de cuartos de final del torneo Apertura mexicano: Toluca-Atlas y Monterrey-América. (FOTO)

- Bogotá. Cae el telón de la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana con los partidos entre Independiente Santa Fe y Once Caldas, y el derbi regional entre Atlético Nacional e Independiente Medellín.

- Copa Libertadores. La plantillas del Palmeiras y el Estudiantes de La Plata viajan a Montevideo para disputar este sábado en el estadio Centenario la final de la edición 67 de la Copa Libertadores de América. (FOTO)

- Serie Previa de la final de la Copa Libertadores, que se juega el sábado en el Estadio Centenario de Montevideo entre el Palmeiras brasileño y el Estudiantes La Plata argentino.

. Los 8 extranjeros que destacan en Palmeiras. (FOTO)

. Los uruguayos lideran el talento extranjero en Estudiantes. (FOTO)

- NFL. Los Angeles Rams y los Green Bay Packers juegan en el estadio SoFi de Inglewood, California. (01.00 GMT)

- Previas del Gran Premio de Valencia, 22ª y última prueba de los Mundiales de velocidad, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. (FOTO)

- Fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia) (hasta 29). Cuartos de final. Desde las 16.00: Italia-Corea del Sur. Información de Carlos Expósito. (FOTO)

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Redacción EFE Deportes

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