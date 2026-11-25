Existía la posibilidad de que el quíntuple ganador del Tour de Francia reapareciera en el Tour Down Under y la posterior Cadel Evans Great Ocean Road Race, que fueron sus primeras carreras cuando debutó como profesional en 2019, pero los médicos han decidido priorizar la monitorización de su estado físico.

La planificación de la temporada 2027 del ciclista esloveno se conocerá en la concentración del UAE en Benidorm (Alicante) a partir del 18 de diciembre, según anunció el propio Pogacar, admitiendo que sus grandes objetivos serán el Tour de Francia, donde aspira al sexto título, y las clásicas Tour de Flandes y París-Roubaix, esta última una de sus asignaturas pendientes.

La organización de la prueba australiana que abre el 19 de enero el calendario World Tour ha admitido, por medio de su máximo responsable, el exciclista Stuart O'Grady, que "se está haciendo todo lo posible para traer a la carrera a corredores como Pogacar".

El punto clave es la recuperación de las graves lesiones que sufrió al caerse en la octava etapa de la Vuelta a España cuando vestía el maillot rojo de líder.

Los exámenes médicos revelaron que Pogačar sufrió una conmoción cerebral, fracturas en la clavícula izquierda, una fractura cervical estable de C7, además de cortes y hematomas, lo que le obligó a pasar por el quirófano. Meses después, el UAE y el propio Pogacar optan por iniciar la temporada con plenas garantías físicas.

"En la próxima concentración, hablaré con los directores y entrenadores, y entonces elaboraremos un plan, pero tengo buenas sensaciones", dijo Pogacar.

En 2019 Pogacar terminó en el puesto 13 de la clasificación general del Tour Down Under y en un discreto puesto 44 en la Great Ocean Road Race. Ambas pruebas tendrán que esperar otro año para intentar convencer al esloveno de que regrese a Australia.