Barron hizo nueve 'birdies' y un 'bogey' para tomar el mando de la prueba con la que se abre el curso del circuito europeo, marcado por la incorporación de una treintena de jugadores que militaron en LIV, la extinga liga saudí de golf, como el español Jon Rahm y el estadounidense Bryson DeChambeau, si bien no participan en el torneo que se disputa en Sídney.

Algunos de ellos sí están, como el estadoundiense Michael La Sasso, que acabó con -5, o el australiano Cameron Smith, ganador del Abierto de Británico en 2022, con -1, al igual que el mexicano Carlos Ortiz.

El español David Puig, quien defiende el título del Campeonato de la PGA australiana, finalizó con -3.

La anécdota de la jornada la protagonizó el australiano Min Woo Lee, quien perdió uno de sus palos después de haber estado practicando junto con dos pilotos de Fórmula Uno, el español Carlos Sainz y el canadiense Lance Stroll.

"Les estaba dando una lección y creo que estaban tocando los palos y uno se ha perdido por ahí, así que me quedé sin hierro 8. Lo necesité varias veces hoy, pero creo que hice golpes muy buenos, mejores de los que habría hecho con un hierro 8, así que no me estresé", comentó Lee antes de informar de que había encontrado el palo.