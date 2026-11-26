La investigación estará dirigida por Fiona McLeod, abogada especializada, quien encabezará un foro independiente encargado de escuchar los testimonios de los jugadores y miembros del equipo técnico que participaron en aquella gira, así como de los directivos y responsables de la federación nacional en ese momento.

La iniciativa también examinará las prácticas relacionadas con el mantenimiento y manipulación de la pelota durante toda la temporada 2017-2018, incluidos los cuatro partidos de prueba disputados en territorio sudafricano.

El caso estalló en marzo de 2018, cuando las cámaras captaron al entonces jugador australiano Cameron Bancroft ocultando un trozo de papel de lija durante un encuentro contra Sudáfrica, en una acción destinada a alterar las condiciones de la pelota y obtener una ventaja deportiva.

El episodio provocó una de las mayores crisis de reputación del críquet australiano y derivó en una investigación interna y sanciones contra varios integrantes del equipo, entre ellos el entonces capitán Steve Smith, el vicecapitán David Warner y el propio Bancroft.

El presidente interino de Cricket Australia, David Boon, explicó que el nuevo foro pretende ofrecer un espacio seguro para que los participantes puedan relatar sus versiones de los acontecimientos y aportar información sobre la gira y la investigación posterior.

Boon reconoció también el impacto que la renovada atención sobre aquel episodio ha tenido en las personas involucradas y aseguró que su bienestar constituye una prioridad para la organización.

El foro tendrá una duración de seis semanas y no obligará a declarar a los antiguos jugadores y responsables que no deseen participar, aunque McLeod podrá convocar a otras personas si lo considera necesario.

Cricket Australia se comprometió a publicar íntegramente el informe y emitir una respuesta dentro de los 30 días posteriores a su recepción.