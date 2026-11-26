DeFrantz era miembro del COI y fue vicepresidenta en dos etapas, entre 1997 y 2001, cuando se convirtió en la primera mujer en asumir este cargo, y de 2017 a 2021.

También fue la primera afroamericana y de Estados Unidos en ser miembro del organismo olímpico en 1986.

"Fue una de las grandes pioneras de la mujer en el Movimiento Olímpico", subrayó el COI en el comunicado en el que dio a conocer su fallecimiento.

La deportista estadounidense se postuló para dirigir la institución de los cinco aros en 2001, en la primera ocasión en la que lo hacía una mujer, pero fue el belga Jacques Rogge quien tomó el testigo del español Juan Antonio Samaranch.

Para el COI, DeFrantz fue "una defensora incansable de los deportistas, las mujeres y la igualdad" y "rompió barreras" al ser la primera afroamericana y también de Estados Unidos en ser miembro del COI.

"Durante más de cuatro décadas, contribuyó a dar forma al Movimiento Olímpico a través de su liderazgo, valentía y firme convicción en el poder del deporte para crear oportunidades", remarca la institución que preside Kirsty Coventry.

Para Coventry, la primera mujer en dirigir el COI desde junio del pasado año, DeFrantz fue "una mentora, una amiga y una verdadera inspiración" para ella y le demostró "lo que significa un liderazgo valiente y lo que era posible para las mujeres en el deporte".

"Rompió barreras mucho antes de que muchas de nosotras tuviéramos la oportunidad de seguir sus pasos y jamás olvidaré que el camino que he tenido el privilegio de recorrer fue posible gracias a pioneras como Anita (...) Nos abrió puertas a todos, pero su verdadero legado es que esperaba que mantuviéramos esas puertas abiertas para quienes vengan después", añadió la exnadadora zimbabuense.

Para honrar a DeFrantz, Coventry recibió la llama olímpica de sus manos durante el relevo de la antorcha en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina celebrados el pasado mes de febrero.

DeFrantz, capitana del equipo de remo de Estados Unidos en Montreal 1976, se opuso al boicot que su país promovió en Moscú 1980, en plena Guerra Fría, y en los de Los Ángeles celebrados cuatro años después, en los que el bloque soviético respondió con su ausencia, fue vicepresidenta del comité organizador tras formarse como abogada.

"El año 1980 cambió mi vida en muchos sentidos. Nunca pensé en convertirme en miembro del COI, pero el camino que tomé me llevó a esa oportunidad", sostuvo DeFrantz sobre la postura que defendió y su compromiso entablado entonces de asegurar que la voz de los deportistas nunca más cayera en saco roto.

DeFrantz presidió la Comisión de Mujeres y Deporte del COI entre 1995 y 2014 y fue vicepresidenta de la Federación Internacional de Remo de 1993 a 2013.