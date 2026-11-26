El madrileño, que cumplió en su estreno y en el de España en la Fase Final de esta competición, venció al austriaco en dos sets, por doble 6-4..

A Mérida, quien se erigió como héroe en la clasificatoria ante Chile, la primera vez que participó en el torneo, le llegó su oportunidad. Merecida, después de un año en el que creció mucho como tenista y se situó en el puesto número 42 del 'ranking' ATP, su mejor posición hasta el momento.

Su incorporación al equipo capitaneado por David Ferrer tuvo lugar recientemente, el pasado 16 de noviembre, cuando Alejandro Davidovich causó baja por problemas físicos y el madrileño entró en su lugar. Lo quiso aprovechar.

Enfrente, un Schwaerzler bravo, que no tenía nada que perder y que, sabedor de ello, arriesgó con sus puntos.

Al principio le salió bien. Cogió la delantera, hizo valer sus saques y fue potente con su zurda para desarbolar a Mérida, que no perdió la paciencia y le mantuvo un pulso igualado que se prolongó hasta el 4-4, cuando Mérida rompió el servicio de su rival para ponerse 5-4, no fallar y adjudicarse el primer set.

Mérida, que ya había carburado y encontró su toque, brilló con saques potentes, bolas milimétricas y despejó las buenas sensaciones de su contrincante. Schwaerzler remó contra corriente en el segundo parcial al desaprovechar uno de sus servicios y no pudo frenar al español pese a salvar, con valentía, tres bolas de partido. En una hora y dieciocho minutos.

Rafa Jódar podría cerrar la eliminatoria contra Austria si vence al número uno austriaco, Jurij Rodionov. En caso de que el centroeuropeo se haga con el triunfo, se resolvería en un tercer partido, en el que entraría en acción Carlos Alcaraz, junto a Marcel Granollers, contra Lucas Miedler y Neil Oberleitner.

En semifinales esperara Gran Bretaña, que dio la sorpresa al ganar a la Alemania de Alexander Zverev, número uno, en tres partidos.

El equipo de España busca su séptima 'ensaladera' después de siete años, tras perder la final el año pasado contra Italia.

Austria, por su parte, aspira a alcanzar las semifinales por primera vez desde 1990 e igualar así su mejor resultado histórico en la Copa Davis.