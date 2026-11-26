"Las propuestas que tenemos sobre la mesa no constituyen una base para llegar a un acuerdo. El volumen sigue siendo demasiado alto. Todo esto tiene que poder ser pagado por los estados miembros. Europa necesita finanzas sólidas", dijo

Además, agregó, se deben establecer prioridades entre las que destacó el impulso a la economía y la ayuda a Ucrania.

"Una prioridad para Europa es, desde mi punto de vista, una economía próspera. El mercado interior debe poder desarrollar todo su potencial. Además, necesitamos una mejor capacidad de defensa. Esto se aplica a toda Europa y también se aplica a Ucrania", aseguró.

Luego, insistió en el tema de la ayuda a Ucrania recordando que su posición al respecto es ampliamente conocida.

"Ustedes conocen mi postura. Debemos asegurarnos de que Ucrania reciba suficiente apoyo en los próximos años. Esto se aplica tanto en el ámbito militar como en el humanitario. Tenemos que ayudar a este país a superar un invierno muy difícil, pero también tenemos que ayudarlo en la reconstrucción. Y todo esto es una tarea que también debemos llevar a cabo conjuntamente en la Unión Europea", subrayó.

Luego fue preguntado acerca de si insistía en que el gasto del apoyo a Ucrania se refleje en el presupuesto europeo y aseguró que para él los dos deben ir juntos.

"Para mí existe una conexión entre nuestro apoyo a Ucrania y el presupuesto europeo. El año pasado tuvimos que hacer una concesión porque ya era muy tarde en el año, pero para este año no veo ninguna posibilidad de repetirlo. Sin embargo, creo que hay formas de resolverlo, pero lo profundizaremos en conversaciones bilaterales y posiblemente no lo decidamos hasta diciembre. Pero espero que lleguemos a un consenso aquí", indicó.

"Lo que hacemos aquí no lo hacemos para prolongar la guerra (...) lo hacemos para terminar la guerra lo antes posible. Y también lo hacemos para ayudar al país, a las personas de este país, en una situación muy difícil. Y creo que nadie en Europa puede tener interés en que recibamos nuevas oleadas de refugiados procedentes de Ucrania si esta guerra no llega a su fin", agregó.