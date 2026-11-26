Sindarov jugó con las piezas blancas por segunda vez en la final que tiene como sede la Fundación Martin Bodmer, a orillas del lago Leman, donde los dos jóvenes jugadores de 20 años disputarán un máximo de catorce partidas, ya que el primero en alcanzar 7,5 puntos o más ganará el título.

La partida de este jueves tuvo sesenta movimientos y se prolongó durante casi cinco horas. Ambos se volverán a ver las caras el sábado ya que mañana tendrán la primera jornada de descanso.

Las partidas, con un control de tiempo de 120 minutos para las primeras 40 jugadas, seguido de 30 minutos para el resto, con un incremento de 30 segundos a partir de la jugada 41, se disputan hasta el 11 de diciembre.

La bolsa de premios asciende a 2,5 millones de dólares (unos 2,2 millones de euros), con 200.000 dólares (unos 185.000 euros) por cada partida ganada.