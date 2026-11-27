Las Campo Ladies son las flamantes campeonas del “Comuneros” femenino, venciendo por 69-61 a Ciudad Nueva este jueves, en el juego 2 de los 3 posibles, por la serie final del torneo de baloncesto que se disputó por primera vez en la rama.

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El escenario del segundo encuentro fue el polideportivo del Comando Logístico, la “casa” del Deportivo Campoalto.

En el primer cotejo, en el polideportivo “Luis Fernández” del club de la banda roja, las campoalteñas ganaron por menor margen, 58-54, pero se pusieron a un paso del cetro, lo que corroboraron con la gran actuación de local.

En el que resultó el partido decisivo, la gran ventaja del primer cuarto 25-7, fue la clave para manejar el resto del encuentro, con parciales 14-19 (39-26), 14-19 (53-45) y 16-16 (69-61).

Lorraine Milton Silva fue la goleadora del team campeón, con 19 puntos, seguida por Guadalupe García con 17.

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Del otro lado, entre ciudenses, Soledad Bobadilla sobresalió con 20 puntos, mientras Katherine Tusube hizo 14.

* Plantel campeón. Las integrantes del equipo campeón, dirigidos por el profesor Ricardo Martínez, asistido por Jesús Marecos son:

Guadalupe García, Cintia Soledad Sanchiz, Ayelén Almirón Sanchiz, Lorraine Milton Silva, Melina Marcial;

También: Ashley Clemotte, Venus Brizuela, Ximena Martínez, Paula Núñez, Sol Barboza, Jovana González, entre otras.

Para el torneo Clausura se sumaron a la competencia de Primera de la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB), International Women Basketball Club (IWBC), Campo Ladies Basketball Club, Deportivo Gorillas Academia y el Club Atlético Ciudad Nueva.

Coincidentemente, ninguno de los mencionados accedió al Top 4 del Clausura de la Liga Femenina de Básquetbol, donde accedieron Olimpia Queens (bicampeón), Félix Pérez Cardozo, Deportivo San José y Sol de América.

Al quedar fuera Ciudad, Campoalto, Inter y Gorillas, automáticamente tuvieron el derecho de participar en la Copa “Estadio Comuneros”.