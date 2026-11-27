Este jueves se inició la etapa final del Campeonato Nacional U15 de Baloncesto “San Lorenzo”, con los 8 seleccionados clasificados, cuatro en cada rama.

Lea más: Campo Ladies se corona en la Copa Comuneros

Los cuatro partidos de este inicio de fin de semana, en el polideportivo municipal:

En masculino:

Colonias Unidas vs. Pilar

San Lorenzo vs. Encarnación

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la rama femenina:

Paranaenase 49 - 44 Encarnación

San Lorenzo vs. Pilar

* Broche sabatino. La programación de partidos para la última jornada:

Masculino: Encarnación vs. Pilar y San Lorenzo vs. Colonias Unidas;

Femenino: Pilar vs. Paranaense y San Lorenzo vs. Encarnación.

Juegos del jueves

Masculino: Colonias Unidas 58 - 44 Encarnación, San Lorenzo 66 - 49 Pilar;

Femenino: Pilar 91 - 41 Encarnación, San Lorenzo 57 - 23 Paranaense.

Todos los participantes

Las selecciones que iniciaron el campeonato fueron 20, 12 en la rama masculina y 8 en la femenina:

Masculino - Serie A: Colonias Unidas, Concepción, Encarnación, Minga Guazú, Caaguazú y Coronel Oviedo; Serie B: Amambay, Guaireña, Pilar, María Auxiliadora, Paranaense y San Lorenzo.

Femenino - Serie A: Coronel Oviedo, Encarnación, Paranaense y Concepción;

Serie B: Minga Guazú, Colonias Unidas, Guaireña y San Lorenzo.