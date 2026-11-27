Paraguay logró el primer puesto continental en Tong IL Moo Do, tras la participación de su selección en el Open de las Artes Marciales Unificadas, que se desarrolló del 5 al 10 de noviembre de 2026 en el Coliseo Deportivo Teo Cruz, en Santo Domingo, República Dominicana.

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El equipo nacional consiguió un total de nueve preseas en las modalidades de Formas y Combate, en las categorías Juvenil y Mayores. La cosecha estuvo compuesta por cinco medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, resultado que permitió a la representación paraguaya quedarse con el título de campeón de las Américas.

En la modalidad de Formas, Carlos Germán Núñez y Débora Vera Recalde obtuvieron las medallas de oro en Mayores, mientras que Ailin Valiente consiguió el bronce. En la categoría Sub-21, Irene Rivas Díaz de Vivar alcanzó el primer puesto, al igual que Ingrid Domínguez en Juvenil.

En Combate, Débora Vera Recalde y Ailin Valiente volvieron a subir a lo más alto del podio, con sendas medallas de oro en Mayores. Carlos Germán Núñez obtuvo la presea de plata en esa categoría, mientras que Kenshin Portillo sumó otra medalla plateada en Juvenil.

La delegación estuvo encabezada técnicamente por la maestra Viviana Moreyra, entrenadora de la selección nacional. También formó parte del equipo Carlos Teodosio Núñez, presidente de la Federación Paraguaya de Tong IL Moo Do, quien participó como oficial federativo y juez arbitral.

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La presencia paraguaya en el certamen contó con el apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), que acompañó el traslado de la delegación hasta territorio dominicano.

El resultado representa un nuevo logro internacional para el Tong IL Moo Do paraguayo y destaca el desempeño de sus atletas en una competencia continental que reunió a representantes de esta disciplina de las artes marciales unificadas.