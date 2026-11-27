Paraguay recibirá dos importantes competencias del calendario sudamericano de bádminton y parabádminton, que reunirán a representantes de varios países de la región en el Velódromo del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

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La actividad comenzará con el Sudamericano de Parabádminton, previsto del 27 de noviembre al 2 de diciembre, con la participación de 74 atletas de Argentina, Brasil, Paraguay y Perú.

La jornada inicial estará destinada a la reunión técnica y al sorteo de las competencias, mientras que los partidos comenzarán el 28 de noviembre.

Posteriormente, del 3 al 15 de diciembre, se disputará el Sudamericano de Bádminton, que contará con casi 300 deportistas de Argentina, Aruba, Brasil, Perú, Chile, Colombia y Paraguay.

En total, ambos certámenes convocarán a cerca de 370 atletas y convertirán a Paraguay en escenario de dos encuentros importantes para el desarrollo de estas disciplinas en el ámbito regional.

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La realización de las competencias permitirá, además, que el público paraguayo pueda acompañar de cerca a los representantes nacionales y observar el nivel de los deportistas sudamericanos, tanto en el bádminton como en su modalidad adaptada, el parabádminton.