El jueves se desarrollaron los últimos partidos grupales del Nacional C15 de Fútbol de Salón “Vallemí 2026″, y avanzaron los anfitriones junto a Oviedo por la Serie A, y Villa Hayes y Villarrica por la Serie B.

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Los partidos del certamen de tierra adentro para menores de 15 años se disputan en el polideportivo Municipal “Félix César Vázquez Zorrilla”, donde este viernes a las 20:00 empezarán las pulseadas por las semifinales.

Los cruces de esta instancia son los siguientes:

20:00 Coronel Oviedo vs. Villarrica;

21:00 Vallemí vs. Villa Hayes.

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Pormenores de la fecha 3

En cuanto a la última jornada por la fase grupal, por la Serie B, Villa Hayes cayó 2-1 contra Paranaense, sin embargo, los chaqueños ya estaban clasificados, y los esteños eliminados.

Luego, Villarrica bajó del pedestal a la revelación del torneo San Juan del Paraná, desde el punto penal. Guaireños e itapuenses igualaron 4-4 en tiempo normal, y los primeros fueron mas efectivos desde el punto penal, ganando 3-2.

Por la Serie A, Coronel Oviedo derrotó 6-3 a Cambyretá, mientras Vallemí se impuso por goleada 5-0 a Puerto Casado.