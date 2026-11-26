Un deportista adolescente de la delegación visitante quedó inconsciente tras recibir una fuerte patada en la cabeza cuando se encontraba tendido en el suelo. El jugador fue trasladado al Hospital General de Coronel Oviedo, donde lograron estabilizarlo y quedó fuera de peligro.

El incidente quedó registrado en una secuencia de video que muestra el momento en que el jugador número 3 de la selección visitante agrede por la espalda al número 10 del equipo anfitrión. Tras la agresión, el primero cae al suelo y, en ese momento, el jugador local reacciona propinándole una fuerte patada en la cabeza.

Posteriormente, también se observa que una turba de jugadores ataca al número 10 del equipo local, pero este, tras caer al piso, logra reaccionar antes de ser agredido por los atletas del equipo rival.

El impacto provocó que el adolescente quedara inconsciente en plena cancha, por lo que tuvo que ser auxiliado y trasladado de urgencia hasta el Hospital General de Coronel Oviedo. Según los datos, tras una rápida intervención del personal médico, el deportista logró ser estabilizado y quedó fuera de peligro de muerte.

El hecho generó una fuerte reacción de las organizaciones deportivas. La Federación de Fútbol de Salón del seleccionado visitante repudió enérgicamente el episodio de violencia registrado durante el encuentro.

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Por su parte, la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón también emitió un comunicado en el que manifestó su enérgico rechazo a lo ocurrido y ratificó que mantiene una política de tolerancia cero ante cualquier manifestación de violencia.

La entidad nacional advirtió que será implacable al momento de sancionar cualquier conducta que atente contra la integridad física de los deportistas.

En la secuencia de imágenes se observa que el primer acto de agresión fue protagonizado por el jugador número 3 de la conjunto visitante, quien atacó por la espalda al atleta del equipo adversario. Sin embargo, la reacción del número 10, con una patada en la zona de la cabeza y la nuca, cuando el otro jugador ya estaba en el piso, provocó las graves contusiones.

El caso está siendo investigado por la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, que deberá analizar las imágenes y determinar las responsabilidades para aplicar las sanciones correspondientes.

El encuentro correspondía a las eliminatorias de la categoría 17 del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón.