Además de los choques Francia-Chile y Argentina-Eslovaquia, Ecuador visitará a Australia, Perú a Gran Bretaña y Brasil a Países Bajos.

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España quedó exenta en esa primera ronda por su condición de finalista de la edición 2026, que se disputa este domingo ante Italia. Los italianos, en tanto, entrarán directamente en la fase final de ocho equipos por ser los anfitriones del torneo.

Chile se medirá con la nueva Francia capitaneada por Gaël Monfils. La única confrontación entre los dos equipos se remonta a 1958, cuando Francia se impuso 4-1.

Francia ha levantado la Ensaladera en diez ocasiones y cuenta con once jugadores en el top-100 mundial. Alejandro Tabilo, 31º del mundo, es el mejor representante chileno en el ránking ATP. Tomás Barrios Vera es 203º y Cristian Garín 254º.

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Argentina, por su parte, en caso de vencer a los eslovacos, se mediría en segunda ronda con Bélgica o Mónaco. Los capitaneados por Javier Frana deberán superar primero a una Eslovaquia cuyo mejor jugador es Alex Molcan (73º del mundo), mientras que hay ocho jugadores argentinos entre los 70 mejores del mundo, con Francisco Cerúndolo en el puesto 20.

La Asociación Argentina de Tenis aún no anunció la sede y la superficie en que se disputará la eliminatoria. Los equipos vencedores de la primera ronda disputarán una segunda ronda en setiembre.