El fútbol paraguayo celebra una nueva conquista internacional. La selección nacional de talla baja escribió una página histórica al consagrarse campeona del mundo invicta, luego de superar con autoridad a Marruecos 7-2 en su propia casa y quedarse con el máximo trofeo de la segunda edición del certamen.

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El equipo dirigido por Raúl “El Perro” Arviniagaldez tuvo una actuación sobresaliente en la definición. Pedro “Cheky” Ruiz fue la gran figura de la final al convertir 4 goles, mientras que Agustín Aquino, Anisio Carrillo y Arturo Florentín completaron la goleada por 7-2 que desató la celebración paraguaya.

La conquista representa una enorme revancha deportiva para los Karape, que en la primera edición del Mundial, disputada en Buenos Aires en 2023, habían alcanzado la final, pero terminaron como subcampeones tras caer ante Argentina. Esta vez, Paraguay llegó hasta el último partido sin conocer la derrota y levantó la copa en territorio marroquí.

* Premios individuales para los karape. El portero albirrojo Eduardo “Pipoca” Martínez fue nominado como el mejor del Mundial de Marruecos, justo reconocimiento para el guardameta karape, mientras Pedro “Cheky” Ruiz fue el goleador, con un total 14 dianas en todo el campeonato.

Un recorrido perfecto

La Albirroja construyó su consagración con una campaña contundente. En la fase de grupos goleó 17-0 a Japón, 10-1 a Ghana y 5-2 a Egipto. Posteriormente, en los cuartos de final, eliminó a Brasil por 4-3, mientras que en semifinales volvió a cruzarse con Argentina y consiguió una victoria por 4-1, antes de cerrar su participación con el 7-2 frente a Marruecos.

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Seis partidos, seis triunfos y una producción ofensiva de 47 tantos resumen el camino de un seleccionado que demostró jerarquía, contundencia y personalidad en cada presentación.

De esta manera, los Karape alcanzan la cima del fútbol mundial de talla baja y suman una conquista histórica para el deporte paraguayo, coronando un proceso que también tuvo como antecedente reciente la consagración en la Copa América.

Argentina se quedó con el bronce, cuando la victoria le fue adjudicada por el score de 3-0 (W.O.), por la no presentación de Bolivia. La representación del altiplano había presentado una protesta y finalmente decidió no presentarse a jugar por el tercer puesteo.

* Palmarés de los Karape. La selección guaraní de talla baja tiene varios logros a nivel internacional:

Campeón Copa América Argentina 2018 (3-0 a Argentina)

Vicecampeón Copa América Perú 2022 (5-0 cayó contra Argentina)

Vicecampeón del mundo Argentina 2023 (

Campeón América “Paraguay 2025” (vs. Argentina 3-3 tiempo normal, alargue 4-4, penales 2-0)

Campeón del Mundo “Marruecos 2026” (7-2 vs. Marruecos)

En este mundial participaron 16 selecciones, mientras 30 son los afiliados a la Federación Internacional de Talla Baja.