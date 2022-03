Ashleigh Barty renunció a los Masters de Indian Wells y Miami

Ashleigh Barty comunicó este viernes que no disputará los Masters de Indian Wells y Miami a causa de molestias en el cuerpo. “Desafortunadamente mi cuerpo no se ha recuperado de la manera que había esperado después del Abierto de Australia y no he sido capaz de prepararme adecuadamente para Indian Wells y Miami”, explicó la australiana.

“No creo que esté en el nivel necesario para ganar esos eventos y como resultado he decidido retirarme de ambos torneos”, agregó la jugadora número uno del ranking WTA, que conquistó el Abierto de Australia 2022. El Indian Wells, con presencia de Rafael Nadal, comienza el 7 mientras que el certamen en Miami, el 21 del corriente.

