Nick Kyrgios lanzó una raqueta y casi agrede al recogepelotas

Nick Kyrgios volvió a perder la paciencia e ingresó al estado del enojo durante el partido de cuartos de final del Masters 1.000 de Indian Wells. Al terminar la serie, con derrota contra Rafael Nadal, el australiano explotó y lanzó la raqueta contra la pista, que rebotó y por poco golpeó a uno de los recogepelotas. El jugador fue consultado por el incidente y respondió con un tono desafiante.

“¿Qué quieren que responda sobre eso? ¿Fue mi intención? Obviamente, no”, expresó Kyrgios. “La raqueta aterrizó a un metro de mi pie, patinó y casi le golpeó”, explicó. “Soy humano. Las cosas suceden así. Fue un accidente”, agreó el oceánico, que puntualizó que no había punto de comparación con la reacción de Alexander Zverev (pegó la silla del árbitro) en Acapulco

“Definitivamente no fue como Zverev. Por suerte no le golpeé”, puntualizó australiano sobre el recogepelotas, que debió esquivar la raqueta.Posteriormente, el tenista pidió disculpas ante a través de un mensaje de Instagram. “Fue un completo accidente y estaba muy frustrado al final del partido. Si alguien conoce al chico, que me mandé un mensaje y le enviaré una raqueta”, escribió.