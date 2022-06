Andy Murray no disputará el Torneo de Queen’s por lesión

Andy Murray no participará del Torneo de Queen’s a causa de una lesión abdominal. El escocés disputó la semana pasada la definición del Torneo de Stuttgart, donde sintió unas molestias en el abdomen durante la derrota contra Matteo Berrettini. El tenista británico tenía previsto debutar este martes contra el italiano Lorenzo Sonego.

“Tras someterme a un escáner esta tarde, hemos visto que tengo una lesión en el abdominal que no me permitirá jugar en Queen’s. Este torneo significa mucho para mí y es una pena no poder jugar, especialmente después de los buenos partidos que he jugado en hierba”, expresó Murray, que desea llegar en condiciones para Wimbledon, el tercer Grand Slam del año.

La baja en Queen’s es también un golpe a las esperanzas de Murray de ocupar una cabeza de serie en el grande del tenis sobre hierba. Actualmente, es el número 47 del mundo, pero, con una buena participación en el torneo londinense, unida a la baja de rusos y bielorrusos, más las ausencias de última hora, podría haber escalado hasta los 32 mejores.