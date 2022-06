“Mi intención es intentar jugar Wimbledon si hay posibilidad”

Rafael Nadal anunció este viernes que tiene como objetivo “intentar” disputar Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada 2022. “Mi intención es intentar jugar Wimbledon si había alguna posibilidad. Esta semana de entreno aquí me dice que puede haber posibilidad”, expresó el español en una rueda de prensa en Palma de Mallorca.

“Viajo el lunes a Londres”, reveló Nadal, quien puntualizó que “si cuando pasen los días las cosas no van como quisiera, pues ya veríamos”. Posterior al triunfo en Roland Garros, el tenista inició un tratamiento de “radiofrecuencia pulsada” en el pie con el objetivo de disminuir el dolor causado por un nervio (sufre el síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa e incurable).

“Llevo una semana sin ir cojo. Estoy contento. En mi día a día he sufrido un poquito, unos dolores diferentes de lo que tenía, que para mí es un avance”, expresó el número cuatro del mundo. “Lo que se hizo en Barcelona no es una cosa cien por ciento inmediata, pero inmediatamente se notan cambios. Los he notado”, finalizó el más ganador de Grand Slam (22).