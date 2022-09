Roger Federer: “Es triste saber que es el final de mi carrera”

Roger Federer reconoció que es “triste saber que es el final de mi carrera deportiva”. El suizo reveló que no podía continuar a nivel profesional en Wimbledon, certamen que no disputó. Este miércoles, el nacido en Basilea brindó una conferencia en el O2 de Londres, donde comentó los planes a futuros y brindando detalles para el último torneo que disputará, la Laver Cup.

“Aquí estoy para prepararme para mi último partido de dobles. Estoy nervioso porque hace mucho que no juego y espero estar competitivo. La rehabilitación no ha sido fácil, muchas subidas y bajadas, al menos he disfrutado de poder estar en casa con la familia”, expresó Federer, quien anunció que disputará un partido de dobles y espera que tenga como dupla a Rafael Nadal.

Por otra parte, Federer contó cómo fue el proceso para decidir finalizar la carrera. “Intentamos aumentar la intensidad de los entrenamientos y vimos que no podíamos. Es normal en rehabilitación aumentar un poco y ver que tienes que volver atrás, pero me hice un escáner en el que vi que no estaba como yo esperaba estar”, comentó.

“No estaba dispuesto a arriesgarlo todo. No quería terminar mi carrera con tantas operaciones. El tenis es un deporte muy duro, con partidos a cinco sets, torneos cada semana en continentes diferentes, por lo que físicamente tienes que estar en buenas condiciones. Estás triste cuando te das cuenta de que es el final. Pero me pude olvidar un poco al irme de vacaciones”, explicó.

“Cuando volví empecé hablar de los detalles de cómo dejarlo, fue muy estresante, encontrar las palabras. Siempre quieres jugar para siempre, amo estar en la pista, viajar... No ha sido algo duro para mí. Me encanta mi carrera desde todos los ángulos. Pero es triste saber que todos lo tenemos que dejar en algún momento”, añadió el ganador de 20 Grand Slam.

Por último, el ganador de 103 títulos habló de su futuro: Lo primero es pasar tiempo con mi familia, con mis hijos, con Mirka... Tener una vida normal. No he pensado mucho en lo que hacer luego. Por ejemplo, Borg no volvió a Wimbledon hasta 25 años después de su retirada. Yo no creo que yo sea así, el tenis me ha dado mucho, he estado aquí durante mucho tiempo”.