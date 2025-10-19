Rybakina gana WTA 500 de Ningbo

La ganadora de Wimbledon en 2022, Elena Rybakina, venció en la final del torneo chino a la rusa Ekaterina Alexandrova (#10) por 3-6, 6-0, 6-2.

Este segundo título de la temporada, tras el conquistado en mayo durante el WTA 500 de Estrasburgo, permite a la jugadora de 26 años aumentar sus puntos sobre la rusa Mirra Andreeva, su rival para disputar las Finales WTA en Riad (del 1 al 8 de noviembre).

En la clasificación “The Race”, que determina a las ocho clasificadas para esas finales, Rybakina sigue en novena posición, pero solo a 15 puntos de Andreeva.

La kazaja disputará esta semana el WTA 500 de Tokio, en el que debe alcanzar como mínimo las semifinales para superar a Mirra Andreeva y lograr el último boleto a las Finales.

La italiana Jasmine Paolini (#7) aseguró ya su presencia en Riad gracias a las semifinales disputadas en Ningbo. Además de Paolini, ya están clasificadas Aryna Sabalenka, la defensora del título Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula y Madison Keys. AFP