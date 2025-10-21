Tenis

Vacherot, vencedor inesperado en Shanghái, invitado al Masters 1000 de París

El monegasco Valentin Vacherot, sorprendente ganador del Masters 1000 de Shanghái, triunfo por el que subió 165 posiciones en la clasificación ATP, hasta el puesto 39, ha sido invitado al cuadro principal del Masters 1.000 de París gracias a una “wildcard”.

Por ABC Color
21 de octubre de 2025 - 16:44
Valentin Vacherot competirá gracias a una invitación en el Masters 1000 de París.
La invitación a Valentin Vacherot fue comunicada este martes la Federación Francesa de Tenis (FFT), que también informó que otorgó una “wildcard” al primo de Vacherot, el francés Arthur Rinderknech, finalista vencido en Shanghái, quien saltó hasta el puesto 27 de la ATP.

Otros dos franceses, Terence Atmane (68 de la ATP) y Arthur Cazaux (61), también fueron invitados por la organización directamente al cuadro principal.

El Masters 1.000 de París se disputará entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre y se celebrará, por primera vez, en el recinto de la Défense, en vez en el pabellón de Bercy (este de París). EFE

