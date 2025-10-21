Vacherot, vencedor inesperado en Shanghái, invitado al Masters 1000 de París

La invitación a Valentin Vacherot fue comunicada este martes la Federación Francesa de Tenis (FFT), que también informó que otorgó una “wildcard” al primo de Vacherot, el francés Arthur Rinderknech, finalista vencido en Shanghái, quien saltó hasta el puesto 27 de la ATP.

Otros dos franceses, Terence Atmane (68 de la ATP) y Arthur Cazaux (61), también fueron invitados por la organización directamente al cuadro principal.

El Masters 1.000 de París se disputará entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre y se celebrará, por primera vez, en el recinto de la Défense, en vez en el pabellón de Bercy (este de París). EFE

