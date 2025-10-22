Brasileño Fonseca, con pase libre a cuartos

Ese percance físico frustró el pulso entre dos de los máximos exponentes de la NextGen de la ATP (Mensik tiene 20 años y Fonseca tiene 19).

En cuartos de final, el tenista carioca se verá con el ganador del partido de octavos entre el canadiense Denis Shapovalov (23º) y el francés Valentin Royer (69º).

Quien sí jugó este miércoles en este torneo indoor suizo fue el primer cabeza de serie, el estadounidense Taylor Fritz, que tuvo que esforzarse mucho para eliminar al monegasco Valentin Vacherot (39º), reciente ganador por sorpresa en el Masters 1000 de Shanghái, por 4-6, 7-6 (7/4) y 7-5.

Después de esta batalla de 2 horas y 36 minutos, Fritz jugará en segunda ronda contra el francés Ugo Humbert (24º), que venció al estadounidense Sebastian Korda (56º) por 6-3 y 6-4.

Resultados

Taylor Fritz (USA) derrotó a Valentin Vacherot (MON) 4-6, 7-6 (7/4) y 7-5.

Ugo Humbert (FRA) a Sebastian Korda (USA) 6-3 y 6-4.

Botic van de Zandschulp (NED) a Jiri Lehecka (CZE) 6-2 y 6-2.

Casper Ruud (NOR) a Quentin Halys (FRA) 6-1 y 7-6 (7/3).

Félix Auger-Aliassime (CAN) a Gabriel Diallo (CAN) 6-2 y 7-5. AFP