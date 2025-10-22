Medvedev aplaca a Borges en Viena

El ruso Daniil Medvedev aplacó el intento de reacción del portugués Nuno Borges, que ganó el segundo set y llevó el choque al desempate. Fue triunfo del moscovita 6-4, 6-7 (7) y 6-2, sumando así su quinta victoria seguida que le trasladó a la segunda ronda del torneo de Viena.