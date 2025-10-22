Tenis

La joven Mboko, a cuartos como un rayo

La joven canadiense Victoria Mboko, de 19 años, se clasificó para los cuartos de final del torneo de tenis de Tokio al imponerse a la alemana Eva Lys en menos de una hora.

22 de octubre de 2025 - 13:24
La canadiense Victoria Mboko avanza en Tokio.
La canadiense Victoria Mboko avanza en Tokio.GRAHAM HUGHES

Novena cabeza de serie, Victoria Mboko se deshizo de Lys por un doble 6-1 en 53 minutos y estará por segunda vez en unos cuartos de final.

En la siguiente instancia, la canadiense se enfrentará a la ganadora del partido entre su compatriota Leilah Fernández y la kazaja Elena Rybakina, segunda cabeza de serie.

Por otro lado, Anna Kalinskaya se llevó el duelo ruso ante Diana Shnaider, séptima favorita, por 7-6 (4), 2-6 y 7-6 (5), y se medirá a la checa Linda Noskova, sexta preclasificada, verdugo de la estadounidense McCartney Kessler, por 5-7, 6-3 y 6-4. EFE

